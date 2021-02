Soldes : une TV 50 pouces Hisense éligible à une ODR sur Boulanger

Si le prix affiché chez Boulanger est bien à 599€, sachez qu'une offre de réduction de -100€ est disponible jusqu'au 16 février prochain. En suivant les étapes détaillées dans ce document, vous recevrez le remboursement dans les huit semaines après la réception du dossier. Pour le reste, la livraison à domicile et la mise en service sont offertes. Le retrait en magasin est également possible, tout comme le paiement en plusieurs fois. Vous aurez un délai de 15 jours pour changer d'avis et la garantie est valable pendant deux ans.

Ce téléviseur Hisense dispose d'une dalle QLED de 50 pouces (soit 126 centimètres) avec une définition 4K UHD. Le tout avec le 50 Hz natif et la technologie HDR. Ainsi, tous vos programmes seront magnifiques sur cet écran qui mettra particulièrement en valeur les films ou même les jeux vidéo. La richesse des couleurs est renversante et les noirs conserveront toute leur intensité.

Pour ce qui est de l'audio, vous pourrez compter sur deux haut-parleurs intégrés avec une puissance de 10 Watts chacun. Là encore, vous gagnerez en immersion.