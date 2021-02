Free relance la guerre des prix avec son forfait mobile 80 Go à 11,99€/mois

Si vous comptez vous rendre à l'étranger ou dans les DOM dans un avenir proche, vous serez ravi d'apprendre que Free sera constamment à vos côtés. Ainsi, les appels et les SMS/MMS resteront illimités depuis l'Europe et les territoires d'outre-mer. Pour ces zones, Free créditera même 8 Go d'internet utilisables via votre compte. Enfin, de retour en France métropolitaine, vous bénéficierez d'un accès illimité au réseau FreeWifi dans la plupart des villes du pays.