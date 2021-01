Soldes Boulanger : 2ème baisse de prix sur cette TV Samsung 75" pour la deuxième démarque

La première chose qui frappe lorsque l'on rencontre ce téléviseur Samsung pour la première fois reste évidemment la taille de son écran avec une diagonale de 75 pouces, soit une taille incroyable de 189 cm. Le téléviseur vous permet de vous immerger dans vos films et vos séries préférées de la même manière que vous le feriez dans une salle de cinéma.

Pour en profiter encore plus, Samsung vous propose une définition 4K avec la compatibilité HDR pour les programmes et les plateformes compatibles avec ce nouveau standard colorimétrique. Vous profiterez ainsi d'un contraste renforcé, avec des noirs plus profonds, mais aussi d'une luminosité plus importante et des millions de couleurs affichées à l'écran. Un vrai spectacle son et lumière dans votre salon !

Samsung a également travaillé le design de son téléviseur avec des bords toujours plus fins pour une nouvelle fois vous immerger au coeur de l'action. Les deux pieds sont très discrets et surélèvent l'appareil pour installer par exemple une barre de son sans empiéter sur la surface d'affichage.