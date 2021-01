Soldes : le Fire TV Stick 4K d'Amazon est toujours en promo ce week-end

Pour utiliser ce boîtier, il vous suffira de le brancher en HDMI à votre écran. Une fois la connexion à internet effectuée, il ne vous restera plus qu'à naviguer via la télécommande incluse. En plus des boutons traditionnels, cette dernière est compatible avec Alexa. Vous pourrez donc utiliser les commandes vocales pour lancer un contenu, consulter la météo et contrôler tous vos appareils connectés.