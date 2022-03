Un prix mini pour le OnePlus Nord2 5G et ses écouteurs stylisés

Ce pack est vraiment intéressant car le OnePlus Nord2 5G est un milieu de gamme qui flirte allègrement avec les hauts de gamme. Ce smartphone est doté d'une autonomie d'une journée et demi facile, 2 jours si vous n'êtes pas gourmand. Et il est compatible charge rapide 65W pour remonter à 100% en seulement 30 minutes.

Pour le côté technique, vous avez un processeur octa-core Mediatek Dimensity 1200 avec une fréquence de base de 3,0 GHz. Et pour les photos il y a un triple capteur arrière de 50 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx et un capteur avant de 32 Mpx.

Les écouteurs quant à eux, en plus d'êtres originaux, ont une autonomie de 5h environ par charge. Et le boîtier leur octroie 3 cycles de charge supplémentaires. Soit au total 20h. Et le gros avantage de ces écouteurs est qu'ils disposent de l'option de réduction de bruit active. Vous pouvez les paramétrer via l'application de votre smartphone et ainsi en profiter dans les meilleures conditions.