Nouvel iPhone SE : où précommander le dernier smarphone 5G signé Apple

Enfin, sachez qu'il est possible de précommander les nouveaux iPhone SE chez RED by SFR. L'opérateur se démarque des autres car il propose une réduction de 30€ sur les modèles 64 et 128 Go. Ainsi, vous pouvez les retrouver à 499€ au lieu de 529€ et 549€ au lieu de 579€. Le modèle 256 Go lui, reste à 699€.

Et si vous souhaitez commander chez eux, pas de problème. Le smartphone n'est pas lié à une ligne RED by SFR, vous pouvez donc aisément y glisser la carte sim de n'importe quel opérateur. Et ainsi profiter de votre forfait 5G sans problème.