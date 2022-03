Avec son offre de reprise de 150€, Orange casse le prix du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Tout simplement parce que ses capacités techniques sont, encore aujourd'hui, parmi les meilleures du marché. Pour une somme dérisoire compte tenu du produit proposé, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Déjà, il dispose d'une mémoire interne de 128 Go extensible via carte microSD, chose qui est de plus en plus rare sur les smartphones.

Son écran de 6,5" peut être paramétré pour avoir une très grande fluidité de 120 Hz. Il est également équipé de 6 Go de RAM afin de faire tourner les jeux et les apps dans les meilleures conditions. La batterie de 4500 mAh offre une autonomie d'une journée et demi en usage classique, avec en plus une charge rapide 15W.

Enfin, vous allez pouvoir faire de très belles photos grâce aux trois capteurs 12 Mpx, 8 Mpx et 12 Mpx avec une résolution vidéo de 4K à 60 images/seconde. Et pour les selfies vous pouvez compter sur un capteur 32 Mpx.