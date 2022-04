Bénéficiez de 200 euros remboursés pour l’achat du nouvel OPPO Find X5 Pro

Parmi ces innovations, on retrouve une stabilisation optique sur cinq axes qui fait des miracles aussi bien sur la partie photo que vidéo. Finies les images floues, tout est extrêmement net, même les photos et vidéos en mouvement.

On note également la présence d'une lentille en verre, et non en plastique. Cette amélioration plus que bienvenue permet de réduire drastiquement

les aberrations chromatiques de 77%, offrant un calibrage plus naturel des couleurs.

Enfin, parmi les innovations photo de l'OPPO Find X5 Pro, soulignons la présence, côté selfie, d'un capteur Sony IMX709 qui fait entrer jusqu'à 60% de lumière en plus, pour plus de détails et des selfies d’une qualité encore meilleure.

En se penchant sur ses caractéristiques techniques, voici ce que l'on peut y trouver :