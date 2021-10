Le Samsung Galaxy S20 FE n'a jamais été aussi abordable à quelques semaines du Black Friday

Nous n'allons pas mentir, Samsung a eu du mal à vendre ses Samsung Galaxy S20 classiques. Alors le modèle FE est sûrement celui qui a aidé à redresser la barre, et ce grâce à ses qualités techniques et esthétiques.

Le modèle proposé ici est de couleur bleue avec 128 Go de mémoire. Son bel et grand écran de 6,5" en Full HD est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Pour la photo, la résolution totale est de 32 Mpx à l'arrière, répartis entre 12 Mpx pour le grand angle, 12 Mpx pour l'ultra grand-angle et 8 Mpx pour le telephoto. Et à l'avant vous avez un beau capteur de 32 Mpx.

Vous allez pouvoir l'emmener partout car il peut tenir un jour et demi en totale autonomie, avec un usage classique bien sûr. Et en plus de ça il est certifié IP68 ce qui signifie qu'il ne craint ni la poussière ni l'eau.

Et, chose rare sur les smartphones modernes, vous pouvez étendre la mémoire via une carte microSD vendue séparément, pour pouvoir y stocker vos photos et vidéos. Car, rappelons-le, il n'est pas possible de télécharger des applications sur un support de stockage externe.