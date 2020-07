5 smartphones qu'il n'attendent pas les soldes pour casser les prix !

Le smartphone est l'un des appareils les plus puissants de sa catégorie et pourra faire tourner tous les logiciels du moment sans aucun lag. Le S-Pen ajoute en plus la possibilité de piloter l'interface autrement qu'au doigt, d'écrire à la main et de prendre des notes. Un petit cahier d'idées dans la poche qui se transforme aussi rapidement en appareil photo premium avec son triple capteur 12 mégapixels et ses modes développés par Samsung pour améliorer vos prises de vue et vos films personnels.