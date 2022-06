Vous trouverez difficilement le One Plus 10 Pro 5G moins cher ailleurs

C'est une excellente offre proposée ici sur un smartphone considéré comme étant un modèle très haut de gamme. En effet, le One Plus 10 Pro est commercialisé aux alentours de 1000€, et là vous pouvez le commander pour 609,99€, avec en plus une cagnotte de 30,5€ qu'il ne faut pas négliger.

Il s'agit d'un modèle chinois flashé avec une ROM globale et donc parfaitement utilisable en France, avec une interface française et compatible avec les réseaux locaux. Il sera livré chez vous en 5 à 10 jours ouvrés.