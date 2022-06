iPhone 13, Airpods pro, le meilleur de la tech est en promo ce mercredi !

Passons maintenant à un smartphone phare sous Android : le Samsung Galaxy S22 Ultra. Il s'agit de la version la plus avancée de cette génération de mobile, avec donc des caractéristiques qui crèvent le plafond. Et il passe, en version 256 Go Noir Fantôme, à 999,99€ au lieu de 1259€. Et accrochez-vous : la cagnotte est de 150€ !

Le Galaxy S22 Ultra est doté d'un très bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8" avec une définition de 3088 x 1440 pixels pour une fréquence de rafraîchissement de 120Hz. Il est compatible avec le stylet S-Pen qui est fourni et directement intégré dans la coque du smartphone.

Son autonomie est d'une journée et demi, même en mode 120Hz. Et la batterie est compatible charge rapide 45W pour un rechargement éclair. L'appareil photo est évidemment au rendez-vous avec 4 capteurs à l'arrière de 108, 12, 10 et 10 Mpx. Et à l'avant, vous avez droit à un capteur de 40 Mpx.