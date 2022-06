Le prix du Samsung S21 chute grâce à ce code promo !

Le Samsung Galaxy S21 est un très bon smartphone, doté d'excellentes capacités techniques et ce à tous les niveaux. La version en promotion en ce moment chez Rakuten est celle avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Ce n'est pas tout puisque vous avez droit à une belle batterie de 4000 mAh compatible charge rapide 25W et charge sans-fil 15W. Celle-ci peut vous emmener aisément sur plus d'une journée d'autonomie en faisant un usage classique de votre écran.

Les photos sont incontestablement l'atout principal de ce modèle, avec un téléobjectif de 64 Mpx, un grand-angle de 12 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. Ces derniers permettent de faire des vidéos en 8K à 24 images seconde ou en 4K à 60 images/seconde.

Pour l'appareil photo avant vous avez droit à un beau capteur de 10 Mpx pour faire vos plus beaux selfies. Et le tout est épaulé par le processeur Exynos 2100 et s'affiche sur l'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2" que vous pouvez passer en 120Hz.