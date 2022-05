Prix incroyable sur le Samsung Galaxy S20 FE chez Rakuten

Même si le Galaxy S20 FE date de 2020, il n'en reste pas moins encore aujourd'hui très compétitif. Tout d'abord, il dispose d'un très bel écran super AMOLED de 6,5" affichant de la Full HD+ en 20:9 avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 images par seconde.

C'est un smartphone 5G équipé d'un processeur Snapdragon 865 gravé en 7 nm avec un GPU Adreno 650. Il dispose d'une mémoire interne de 128 Go extensible via une carte microSD. Et il tourne avec 6 Go de mémoire vive.

Sa batterie de 4500 mAh lui offre une autonomie de 1,5 jour. Et en plus elle est compatible charge rapide 25W mais également charge sans-fil 15W. Enfin, son triple capteur arrière lui permet de faire des vidéos en résolution maximale 4K à 60 images/seconde. Les selfies ne sont pas en reste avec un très bon capteur avant de 32 Mpx.