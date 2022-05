Ce mercredi seulement : voici les 7 meilleurs produits Rakuten en promo

Continuons dans la lancée des smartphones avec cette fois-ci un portable Xiaomi qui ne fait pas dans la demi-mesure. Il s'agit du Redmi Note 11 Pro qui passe de 299,99€ à 279,99€ si vous utilisez le code promo RAKUTEN20 comme pour les modèles précédents.

Il s'agit d'un excellent milieu de gamme proposant de base un rapport qualité/prix imbattable. Et avec la promo d'aujourd'hui, le voici encore plus accessible. Son écran AMOLED de 6,67" affichant du 1080 x 2400 pixels en 120Hz cache un processeur Snapdragon 695 5G. Il tourne avec 8 Go de RAM et dispose d'une mémoire interne de 128 Go extensible via une carte microSD.

Sa batterie est certainement l'un de ses meilleurs atouts avec une capacité de 5000 mAh pour une autonomie de 2 jours en usage classique. Avec en plus une charge rapide 67W qui le fait passer de 0 à 100% en seulement 30 minutes.

Enfin, les photos font plaisir à voir grâce au triple capteur arrière de

108 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx pour des vidéos en 1080p à 30 fps et des selfies en 16 Mpx.