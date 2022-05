Le Google Pixel 6 à prix fou chez Rakuten

Le Google Pixel 6 est très récent et n'a pas encore dévoilé tout son potentiel. Au fil des mises à jour disponibles pour Android, il débloque de nouvelles fonctionnalités. Et comme il s'agit du smartphone attitré de la marque, c'est normal qu'il reçoive ces nouveautés en avant-première.

Mais il reste un excellent produit avec son écran de 6,4" pour un affichage de 1080 x 2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90Hz. Le tout porté par le processeur maison Google Tensor 2,8GHz et ses 8 Go de RAM.

Le modèle proposé ici dispose d'une mémoire interne de 128 Go. La batterie quant à elle a une capacité de 4500 mAh pour une autonomie d'une journée et demi environ, même avec un temps d'écran assez élevé. Elle est compatible charge rapide 30W et passe de 0 à 100% en 2h environ. À noter qu'il est également compatible charge sans fil.

Enfin, côté photo il sait vraiment faire plaisir avec deux capteurs de 50 et 12 Mpx à l'arrière pour des super vidéos en 4K à 60 images/seconde. Et pour les selfies vous avez un capteur avant de 8 Mpx.