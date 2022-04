Offre choc sur le Samsung Galaxy S21 FE (code promo)

Niveau hardware, profitez de l'excellente puce Snapdragon 888 équipée de 8 cœurs et épaulée par 6 Go de mémoire RAM, idéal pour tous les types d'utilisation, y compris le jeu. Compatible Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 et 5G sous réserve de disponibilité et de votre forfait mobile, vous disposez également de l'option double-SIM sur votre Galaxy S21 FE, qui vous est livré avec Android 12. De plus, réalisez de beaux clichés grâce aux trois capteurs arrières de 12 MP, 12 MP et 8 MP et du capteur avant de 32 MP.

Idéal pour filmer en 4K et le tout, sans craindre des problèmes de stockage, grâce aux 128 Go de stockage inclus ! Ce smartphone saura vous accompagner dans de nombreuses circonstances, notamment grâce à sa norme IP68 qui le préserve de la poussière comme de l'eau ! Enfin, avec une batterie de 4500 mAh, vous aurez largement de quoi faire durant une journée d'utilisation !