Le Samsung Galaxy A52S passe sous la barre des 300€ avec cette offre folle !

Le principe de Rakuten est normalement de vendre vos articles d'occasion. Mais on trouve également énormément de vendeurs proposant des articles neufs à des prix beaucoup plus bas que sur le marché. C'est le cas du smartphone Samsung Galaxy A52S 5G qui est en vente à 299,99€ en version neuve et compatible avec les réseaux européens.

En plus de ça, si vous êtes adhérent au Club R (c'est gratuit il y a juste une case à cocher sur votre espace client), vous allez pouvoir récupérer de l'argent. En effet, pour chaque achat, 10% du montant est crédité sur votre compte et vous pouvez les déduire lors d'un prochain achat. Une belle façon de fidéliser la clientèle et de faire des économies.