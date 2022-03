L'excellent Google Pixel 6 est 100€ moins cher jusqu'à minuit

Avec le Google Pixel 6, la marque propose un smartphone ergonomique qui se prend très bien en main. Il est doté d'un écran OLED de 6,4" avec une définition de 2400 x 1600 pixels pour une fréquence de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 90 Hz.

Vous pouvez compter sur un espace de stockage de 128 Go en plus des 8 Go de RAM qui viennent faire tourner toutes vos applications et jeux. Et bien sûr le processeur sans qui tout cela ne pourrait pas fonctionner, un modèle maison : le Google Tensor octa-core avec une finesse de gravure de 5 nm.

La batterie de 4614 mAh lui offre son autonomie d'une journée et demi et est compatible charge rapide 30 W. Comptez donc environ une bonne heure pour le faire passer de 0 à 100%. Enfin l'aspect photo est bien entendu à évoquer puisque vous avez deux très bons capteurs à l'arrière de 50 et 12 Mpx pour filmer en 4K à 60 images/seconde. Et à l'avant, un très bon capteur de 8 Mpx.