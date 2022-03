Samsung Galaxy S21 : avec ces codes promos, c'est le moment de craquer !

Le Samsung Galaxy S21 5G a également de quoi vous en mettre plein les yeux grâce à sa dalle AMOLED Full HD de 6,2 pouces, d'une définition de 2400 x 1080 et d'une résolution de 421 ppi, de même que la technologie HDR10+ et super un taux de rafraichissement de 120 Hz. De quoi, là encore, offrir des performances à la hauteur, même pour les gamers, avec la puce Exynos 2100 couplée aux 8 Go de mémoire RAM. Ce smartphone obtient également une compatibilité 5G, Wi-Fi 6, possède l'option double-SIM et vous est livré sous Android 11.

Là encore, les amateurs de photographie ne vont pas être déçu grâce au capteur avant de 10 MP ainsi que les trois capteurs arrières de respectivement 64 MP pour le téléobjectif, et 12 MP pour les grand angle et ultra grand angle. Vous pouvez donc filmer jusqu'en 4K à 60 ips et en 8K à 24 ips. Avec 128 Go inclus pour le stockage, vous pouvez emmener le résultat partout avec vous ! Enfin, avec sa batterie 4000 mAh de même que des compatibilités avec les charges rapides filaire 25W et par induction 15W, ce smartphone vous accompagne tout au long de la journée et se recharge rapidement. Sa norme IP68, qui lui permet de résister à la poussière et de supporter des immersions de 30 min, en fait un compagnon tout-terrain qui a obtient l'excellente note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.