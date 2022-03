La référence des TV OLED LG jamais vu à ce prix ! (code promo)

Passons en revue les spécificités techniques de ce téléviseur LG qui a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises par le passé. Il possède un écran OLED 55 pouces (environ 139 cm) avec une définition 4K. Plusieurs technologies de pointe comme le Dolby Vision IQ, Dolby Atmos ou encore VRR sont supportées par ce modèle. Elles vous permettront d'obtenir des images toujours plus colorées, réalistes et fluides. Toutes les aberrations seront gommées pour un rendu somptueux sur vos films, séries et jeux vidéo favoris.