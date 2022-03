TV LG 55 C1 : la référence des TV 4K OLED passe sous la barre des 1000€

Que dire de plus sur ce téléviseur qui a déjà fait ses preuves par le passé. Il vous permettra de profiter d'une somptueuse image en 4K sur son écran OLED 55 pouces (soit environ 139 cm). La compatibilité HDR est logiquement présente et le taux de rafraichissement grimpe à 120 Hz. Vous aurez tout le nécessaire pour profiter de vos contenus avec un rendu incroyable sur les couleurs et une fluidité optimale. La partie audio n'est pas en reste grâce aux haut-parleurs 40 W intégrés. Ces derniers sont compatibles avec la technologie Dolby Atmos.