Avec ce nouveau code promo, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est encore moins cher

Qu'allez-vous obtenir en commandant le Samsung Galaxy S21 Ultra ? Déjà, un appareil de 228 grammes pour une taille de 75,6 x 165,1 x 8,9 mm. Là-dessus vous avez un écran Super AMOLED de 6,8". Vous pouvez en plus monter la fréquence de rafraîchissement à 120 Hz pour une fluidité sans pareil.

Côté technique il impressionne avec ses 12 Go de RAM (pour cette version) et son processeur octa-core Samsung Exynos 2100 2,9 GHz. Sans oublier son GPU Mali-G78 MP14. Il est doté d'une batterie de 5000 mAh qui offre une autonomie d'une journée/une journée et demi et qui est compatible charge rapide 25W.

Enfin, côté photo il ne déçoit pas car il offre un très bel objectif de 108 Mpx pour le principal, accompagné de trois autres de 12 Mpx, 10 Mpx et 10 Mpx. Et pour les selfies, vous avez un objectif de 40 Mpx. Et voilà la fiche technique du Samsung Galaxy S21 Ultra que vous pouvez commander dès aujourd'hui pour 814€ chez Rakuten.