La version 5G du Samsung Galaxy S21 Ultra est encore moins chère ce jeudi

A l'arrière on retrouve quatre objectifs photo, dont un capteur principal de 108 mégapixels, avec trois autres capteurs de 12, 10 et 10MP. Le zoom est possible jusqu'à 100x et de plus vous pouvez avec cet appareil filmer en 8K pour des vidéos d'une impeccable qualité, tandis que le capteur avant de 40 MP est parfait pour réaliser de superbes selfies ainsi stockés grâce aux 128 Go disponibles.

La batterie 5000 mAh vous permet de tenir toute la journée et le mode de recharge rapide 25W vous fait gagner 50% d'autonomie en seulement 30 minutes. Enfin, il répond à la norme IP 68, ce qui fait qu'il ne craint ni la poussière, ni les immersions temporaires. Ainsi, le Samsung Galaxy S21 Ultra s'offre un excellent 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.