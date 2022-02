iPhone 13 : le dernier smartphone Apple n'a jamais été aussi accessible

Nous ne vous apprenons rien en disant que l'iPhone 13 est un excellent smartphone. Il possède un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une définition de 2532 x 1170 et un taux de rafraichissement à 60 Hz. La dalle est extrêmement agréable à regarder car très lumineuse. Les performances sont bien évidemment explosives grâce au processeur A15 Bionic associé à 4 Go de RAM ainsi qu'à une mémoire interne de 128 Go. La rapidité est de mise sur toutes les tâches et les jeux gourmands en ressources ne poseront aucun problème à votre téléphone.