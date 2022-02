Samsung Galaxy S21 FE : il n'a jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui

Une fois n'est pas coutume, c'est chez Rakuten qu'il est possible de se faire plaisir à moindre coût. Et là il ne s'agit pas d'un petit plaisir puisque c'est le Samsung Galaxy S21 FE qui est en promotion à seulement 584,99€. Et vous commencez à connaître Rakuten : en s'inscrivant (si ce n'est pas déjà fait) gratuitement au Club R, vous pouvez cagnotter 29,25€ à déduire pour un prochain achat.

Pour ce prix vous allez donc recevoir l'excellent Samsung Galaxy S21 FE avec ses 256 Go de stockage interne et son très bel écran Super AMOLED de 6,41" afin de profiter pleinement de vos contenus multimédias. D'autant qu'il est possible de le pousser jusqu'à 120 Hz en fréquence de rafraîchissement.