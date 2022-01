Le OnePlus 9 est bradé à moins de 400€ ce mercredi

Le OnePlus 9 est la dernière itération en date du constructeur chinois. Décliné en plusieurs versions, ici c'est la plus simple dont il est question. Il est doté d'un écran AMOLED de 6.55" avec une fréquence d'affichage pouvant être configurée sur 120 Hz, pour une meilleure fluidité lors du visionnage de vos vidéos.

Le smartphone vendu ici est le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, non extensible par port microSD. Le processeur, lui, est un Snapdragon 888 avec un GPU Adreno 660 et une fréquence de 2.84 GHz

.

Les trois capteurs arrière de 48 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx permettent de faire de très belles photos, surtout de jour, mais aussi de filmer en 4K à 60 images/seconde. Et en frontal, vous pouvez compter sur un capteur de 16 Mpx pour les selfies.

Enfin, un mot sur la batterie qui n'est pas en reste. Il s'agit d'une Li-Po de

4500 mAh compatible recharge sans fil 65 W. Ce qui veut dire qu'en seulement 30 minutes environ vous pouvez faire passer votre OnePlus 9 de 0 à 100%. Et pour ce qui est de l'autonomie, vous pouvez compter sur grand maximum une journée et demi en faisant attention.