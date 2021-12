Belle promotion sur la NVIDIA Shield TV à quelques jours de Noël

La box Android TV Nvidia Shield est très simple d'utilisation. Il suffit de la brancher via un câble HDMI sur votre télé, puis de la configurer. Vous avez le choix entre le WiFi et une prise Ethernet, sachant que cette dernière garantie une connexion plus stable.

Vous avez ensuite accès à toutes les plateformes de streaming disponibles sur la Nvidia Shield. Et s'il en manque, vous pouvez toujours les télécharger en passant via le store. Ainsi vous pourrez regarder vos programmes favoris sur n'importe quelle TV, à condition bien sûr qu'elle dispose d'un port HDMI.

Le gros plus de cette Android TV, par rapport à la concurrence, c'est qu'elle est développée par Nvidia. Ce constructeur de matériel informatique propose le GeForce Now, un service de Cloud Gaming qui permet de jouer aux jeux de votre PC directement sur la télé. Les manettes sans fil sont prises en charge et vous avez un upscaling 4K pour les jeux compatibles qui est d'excellente qualité.

Enfin, notons la présence d'une carte microSD sur l'appareil qui permet d'étendre la mémoire de celui-ci si jamais le besoin s'en fait ressentir.