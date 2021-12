Samsung Galaxy S21+ : ce code promo fait chuter le prix du smartphone 5G

Le Samsung Galaxy S21+ fait vraiment fort quand on regarde ses specs de plus près. Ça commence par un bel et grand écran de 6,7", Super AMOLED avec une fréquence d'affichage de 120 Hz. On pourrait croire que cette option est énergivore, mais la batterie du Galaxy S21+ en a sous la pédale et peut tenir, malgré ça, quasiment deux jours complets, en usage classique.

En plus de ça elle est compatible avec la charge rapide 25 W et peut donc passer de 0 à 100% en une heure à peine. Pour installer vos applications et jeux vous avez droit à 128 Go de mémoire interne, non extensible par carte microSD. Le processeur est un Exynos 2100 avec une fréquence de 2,9 GHz accompagné de 8 Go de RAM pour une fluidité sans pareil.

Son appareil photo est également d'excellente facture, notamment grâce à son triple capteur arrière de 64 Mpx, 12 Mpx et 12 Mpx. Grâce à lui vous allez pouvoir photographier jusqu'en 8K et filmer dans la même résolution à 30 images/seconde. Et vous pouvez bien entendu prendre de très beaux selfies avec le capteur avant de 10 Mpx.