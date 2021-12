Galaxy S20 Fan Edition : le smartphone Samsung 5G à prix choc pour Noël

Faisons rapidement le tour des spécificités techniques de notre smartphone star ! Il embarque notamment un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Comme toujours, Samsung fait extrêmement bien les choses au niveau des dalles de ses mobiles. Le processeur Snapdragon 865 est accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Si les performances sont globalement au rendez-vous, quelques ralentissements pourraient subvenir sur les tâches les plus exigeantes.