Apple, Oneplus, Samsung: 5 promos irrésistibles à saisir ce mercredi chez Rakuten

On termine notre sélection par un smartphone haut de gamme, le OnePlus 9 disponible à seulement 399€ chez Rakuten. Il s'agit d'un téléphone au rapport qualité/prix incomparable, avec un bel écran de 6,55" et un taux de rafraichissement de 120 Hz. La version vendue ici dispose de 128 Go de mémoire non extensible par carte microSD. Sa batterie de 4500 mAh lui permet de tenir quasiment une journée et demi loin de son chargeur. Et en plus de ça il est compatible avec la charge rapide 65W qui permet de le recharger à 100% en moins d'une heure. Grâce aux trois capteurs photo 48 Mpx, 50 Mpx et 2 Mpx vous allez pouvoir capturer vos meilleurs moments en 4K à 60 images/seconde. Et en plus il est compatible 5G, pour une vitesse de téléchargement et de streaming optimale. Et en plus de ça vous allez pouvoir cagnotter 48€ sur votre compte Club R pour vous faire plaisir sur un autre achat.