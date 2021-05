Xiaomi Mi Box S TV : décuplez les possibilités de votre TV pour seulement 47€

Comme d’habitude avec Xiaomi, le rapport qualité/prix est au cœur de la conception du produit. La Mi Box S propose de belles performances malgré son petit prix par rapport à la concurrence. Connectez le petit boîtier à n’importe quel écran ou TV et vous le transformerez en version connectée. La box tourne sous Android TV, l’OS le plus populaire pour les smart TV et il vous permettra de profiter de vos programmes de SVOD et de streaming préférés mais pas seulement.

AndroidTV permet également de télécharger des applications utilitaires mais aussi des jeux. De plus, la Mi Box S dispose d’une fonction Chromecast intégrée, il est donc extrêmement simple de caster votre téléphone par exemple. Côté qualité, la box est capable de grimper jusqu’au 4K HDR à 60 ips si votre matériel le supporte et les bons codecs sont utilisés.