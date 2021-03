iPhone 12 Mini : meilleur prix pour le dernier smartphone Apple qui chute à moins de 650€

Commençons comme toujours avec les modalités en vigueur chez Rakuten. Ainsi, utilisez le code suivant pour activer la remise immédiate de -15€ : CR15. La livraison à domicile est gratuite et interviendra sous 2 à 4 jours ouvrés. Autre bonne nouvelle, le paiement en plusieurs fois est possible pour tous les acheteurs. De plus, via le Club Rakuten, un montant de 19,95€ sera glissé dans votre cagnotte (utilisable sur un futur achat). Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

L'iPhone 12 Mini est doté d'un écran Super Retina XDR (OLED) avec une diagonale de 5,4 pouces, une définition en 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 60 Hz. La somptueuse dalle est protégée par un verre Ceramic Shield. Quant aux performances, elles sont assurées par le processeur Apple A14 Bionic de dernière génération avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (non extensible). Une compatibilité 5G est de la partie.

Ainsi, le smartphone d'Apple est extrêmement puissant. Il est capable de faire tourner tous les jeux et de lancer n'importe quelle application sans ralentir. La navigation est constamment fluide et agréable sur l'interface malgré la petite taille du mobile.