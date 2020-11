Besoin d'une nouvelle TV ? Faites vous rembourser 30% du prix avec Hisense

Avant de terminer cet article, précisons que ce téléviseur peut être connecté à internet pour vous donner accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et bien plus encore (un abonnement peut être nécessaire). Deux haut-parleurs de 10 W chacun sont intégrés. Enfin, au niveau des connecteurs, nous retrouvons quatre ports HDMI 2.0, deux USB, une prise réseau, une entrée audio/vidéo composite et une sortie audio numérique (optique).