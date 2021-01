Offrez vous une TV 4K 58" Hisense à moins de 400€ sur Rakuten via une ODR

La première chose qui frappe avec ce téléviseur Hisense est sans conteste sa taille de 58 pouces qui vous permet de profiter de vos films, de vos séries mais aussi de vos émissions de la meilleure des façons. Plongez dans votre contenu en famille grâce à cette taille d'écran qui offre une expérience optimale à tous les membres de la famille.

L'écran dispose bien entendu d'une définition 4K. Vous pouvez profiter des programmes proposés par les différentes chaines mais également lire des films 4K en streaming ou depuis votre lecteur Blu-Ray UHD avec une finesse incomparable dans l'image.

Concernant les couleurs et le contraste, le téléviseur Hisense est compatible avec les normes HDR 10 et HDR 10+, qui vous propose pour les contenus adaptés un éventail de teintes considérablement élargi et une luminosité étendue. Votre nouvelle TV vous propose un spectacle digne des salles de cinéma. Le menu d'accueil de l'appareil vous permet d'accéder en deux clics de télécommande à Netflix, YouTube ou encore Amazon Prime Video.