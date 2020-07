Soldes : le casque Bluetooth Bose QuietComfort 35 II à moins de 180€ !

Le casque audio Bose QuietComfort II (ou QC35 pour les intimes) est une référence de sa catégorie depuis déjà plusieurs années. Le modèle est avant tout connu pour sa réduction de bruit active, un procédé maitrisé à la perfection par la marque américaine qui bloque les sons environnants, notamment les graves et les médiums, afin de vous isoler dans votre album ou dans vos podcasts.

Le Bose QC35 écoute à l'aide de micros placés tout autour de l'appareil le bruit autour de vous, et créé une anti-fréquence, soit l'exacte contraire de la fréquence produite autour de vous et peut ainsi, non pas les supprimer mais les atténuer considérablement.

Le deuxième point fort du Bose QC35 II reste son rendu sonore. Le produit bénéficie de ce que les fans du constructeur appellent la signature Bose, à savoir un son rond, chaleureux, qui met en avant les basses fréquences sans en rajouter dans les basses. Les amateurs de hip-hop et de dance apprécieront le rendu mais les inconditionnels de genres plus calmes, aux effets plus mesurés pourront également apprécier la qualité et l'équilibre de ce produit définitivement au dessus du lot.