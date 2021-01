L'opérateur RED lance son forfait mobile BIG RED 200 Go pour le même prix !

Le forfait mobile Big RED est de retour jusqu'au 15 janvier prochain. Tous les nouveaux clients de l'opérateur peuvent en profiter en gardant leur numéro actuel gratuitement. Aucun engagement n'est requis et le prix ne doublera pas au bout d'un an. 10€ supplémentaires seront demandés au moment de la souscription pour l'activation de la carte SIM.

Vous l'avez compris, la formule Big RED embarque une énorme enveloppe internet de 200 Go en 4G+. Le client est totalement libre de télécharger des applications, de regarder des vidéos et de naviguer sur le web sans compter. Notons au passage que le réseau SFR 4G couvre 99% du territoire français.

Plusieurs options sont également à votre portée pour regarder la TV par exemple (via des chaînes comme RMC Sport et bien d'autres). Ce qui est certain, c'est que vous ne manquerez pas de datas. Par ailleurs, 15 Go supplémentaires seront de la partie lors de vos déplacements au sein de l'Union Européenne et dans les DOM.