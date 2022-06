RED lance un nouveau forfait 80Go à prix fou

Avec 80 Go de données mobiles, impossible de manquer de data lorsque vous utilisez votre smartphone. Vous le savez surement mieux que nous, notre téléphone est aujourd'hui un couteau suisse qui nous permet de nous repérer par GPS, de communiquer à l'écrit, par audio ou visio mais aussi de jouer en ligne avec ses amis ou regarder des vidéos en streaming.

RED by SFR vous propose donc une offre qui s'adapte à vos habitudes et non l'inverse. Vous n'aurez plus à regarder chaque jour votre data restante tant l'enveloppe proposée par l'opérateur est généreuse malgré le tout petit prix de cette offre exceptionnelle.

En plus de cela, RED by SFR vous permet d'utiliser jusqu'à 12 Go de données mobiles chaque mois dans les pays de l'Union européenne et dans les DOM pour voyager en toute liberté, sans jamais vous déconnecter.

Les apples et SMS sont eux illimités en France métropolitaine et dans les DOM, 7j/7 et 24H/24 et jusqu'à 3H par appel. Raccrochez, rappelez vos proches et hop, l'affaire est dans le sac pour des conversations jusqu'au bout de la nuit !