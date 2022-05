RED by SFR frappe fort avec cette nouvelle offre choc

Revenons à la formule The BIG RED qui nous intéresse avec ses 100 Go de datas en 4G mis à votre disposition chaque mois. Une recharge de 50 Go contre 10 € de plus est en option. Les appels sont assez logiquement illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3h par appel). Les SMS/MMS sont également illimités vers tous les opérateurs en métropole. Au total, vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.