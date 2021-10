Un iPhone 8 offert avec un forfait 100Go : comment profiter de cette offre RED by SFR ?

De plus, les appels vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM seront illimités. Vous pourrez même appeler vers les téléphones fixes de 52 destinations sans la moindre restriction. Notons tout de même qu'il sera impossible de dépasser une durée de 3 heures par appels. Quant aux SMS/MMS, ils pourront être envoyés à 200 destinataires par mois. Enfin, tout ce beau monde restera illimité depuis l'Union Européenne, les DOM, la Suisse et Andorre vers ces mêmes zones ainsi que l'Hexagone. 13 Go d'internet en plus seront également crédités sur votre compte.