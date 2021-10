RED Deal : cet iPhone 8 est il vraiment gratuit ?

En plus de l'iPhone 8, cette offre renferme un abonnement très généreux en contenu. Il dispose par exemple d'une enveloppe internet de 100 Go en 4G utilisable chaque mois. Une recharge de 50 Go contre 10€ supplémentaires pourra même être demandée. Les appels sont illimités vers tous les mobiles en France métropolitaine, Amérique du Nord et DOM. C'est également le cas vers les fixes de 52 destinations. Quoi qu'il en soit, un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures.