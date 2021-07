100 Go pour 12€/mois, c'est la nouvelle offre choc disponible chez RED by SFR

Jusqu'à ce mardi 27 juillet 2021, les nouveaux clients de l'opérateur peuvent souscrire à ce forfait RED by SFR à 12 euros par mois.

Le forfait en question contient des appels SMS/MMS illimités en France et un internet mobile incluant 100 Go de data depuis la France métropolitaine, grâce à une couverture en 4G.



Au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, il sera possible de profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 8 Go de données mobiles comme en France.

Pour information, RED by SFR prélèvera la somme unique de 10 euros pour l'envoi de la carte SIM triple découpe par voie postale. Avant de souscrire à l'offre, il faut savoir que le numéro de mobile peut être conservé par l'intermédiaire d'un code RIO consultable soit par SMS soit par un simple appel.