Forfait mobile : le forfait RED by SFR 5Go à 5€ est encore disponible quelques heures

En plus des 5 Go de données mobile inclus dans le forfait pour naviguer sur internet, ce petit forfait RED vous permettra de téléphoner en illimité en France Métropolitaine et en Outre-mer (hors Mayotte). Vous pourrez également envoyer autant de SMMS et MMS que vous le souhaiterez.

Et si vous avez l'opportunité de voyager au sein de l'Europe, vous pourrez toujours profiter des appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d'une enveloppe de 6 Go de data pour accéder à internet.