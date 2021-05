Forfait mobile : deux offres RED et B&You à 5€ par mois, quel opérateur choisir ?

RED by SFR est le premier opérateur à entrer dans l'arène avec sa formule sans engagement à 5€/mois valable jusqu'au 25 mai pour tous les nouveaux clients. Ces modalités vous permettront de résilier à n'importe quel moment et n'oublions pas les 10€ supplémentaires lors de la souscription pour l'activation de la carte SIM. RED précise aussi que le tarif mensuel ne doublera pas au bout d'un an.



Pour ce qui est du contenu, le forfait nous gratifie d'une enveloppe de datas atteignant 5 Go pour la France métropolitaine. Au-delà de ce seuil, quatre recharges de 1 Go chacune (à 2€ l'unité) seront à votre portée. Depuis l'Union Européenne et les DOM, vous aurez même accès à 6 Go supplémentaires.

Les traditionnels appels illimités sont de la partie vers tous les mobiles et fixes de métropole comme dans les DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3 heures par appel). Les SMS/MMS sont de leur côté illimités au sein de l'Hexagone (200 destinataires par mois). Tout ce beau monde reste utilisable à volonté pour vos voyages en Europe et en outre-mer. Enfin, comptez sur l'option SFR Cloud incluse qui vous permettra d'accéder à 100 Go de stockage en ligne.