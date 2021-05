Forfaits mobiles : 5 deals immanquables à saisir chez RED, Free, Sosh, Prixtel et B&You

Continuons notre série de forfaits mobiles immanquables avec l'offre RED by SFR. La filiale low-cost de SFR propose une offre avec 60 Go de données mobiles pour 12 euros par mois, sans engagement. Ce prix n'évoluera pas au-delà d'un an. Le forfait en question contient des appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Au sein de l'Union Européenne ou dans les DOM, il sera possible de profiter des appels et SMS/MMS illimités et de 9 Go de données mobiles comme si vous étiez en France.

Et en bonus, RED by SFR permet à ses futurs clients de bénéficier 100 Go d'espace de stockage dans son Cloud.