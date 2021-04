L'opérateur RED relance ses forfaits 100 et 200 Go à prix choc !

Les offres Big RED qui vont suivre s'adressent aux nouveaux clients de l'opérateur. Vous avez jusqu'au 15 avril 2021 pour y souscrire avec ces tarifs préférentiels. En matière de modalités, sachez que chaque forfait est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment. Il est même possible de conserver votre numéro de mobile actuel gratuitement. Enfin, 10€ supplémentaires sont demandés lors de la souscription pour l'activation de la carte SIM.

Ces deux formules Big RED affichent de nombreuses similitudes. La seule vraie différence se trouve au niveau de l'enveloppe mensuelle de datas. D'un côté, elle atteint 100 Go en 4G et de l'autre 200 Go. Dans les deux cas, vous pourrez naviguer sur internet au quotidien sans (trop) compter, regarder des vidéos et télécharger des applications presque à volonté. Car ces abonnements téléphoniques s'adressent avant tout aux consommateurs qui passent beaucoup de temps sur le web.

Sachez aussi que lors de vos déplacements en Europe ou dans les DOM, des datas supplémentaires se tiendront à votre disposition. Avec l'offre à 13€/mois, vous bénéficierez de 12 Go ou sein de ces destinations. Quant à celle à 15€/mois, ce volume augmentera à 15 Go par mois.