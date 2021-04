L'opérateur RED by SFR relance son offre 60 Go à 13€ seulement

La formule qui va suivre est bien évidemment accessible à tous les nouveaux clients RED. Ces derniers ont jusqu'au 12 avril 2021 pour s'en emparer. Bien entendu, le forfait est sans engagement, ce qui permet de résilier à tout moment. L'opérateur déclare aussi que le tarif mensuel ne doublera pas après un an. Pour en finir avec les modalités, sachez que 10€ supplémentaires seront réclamés lors de la souscription afin d'activer la carte SIM.

Ce forfait RED dispose d'une enveloppe internet mobile de 60 Go en 4G. Si ce volume n'est pas suffisant, vous pourrez toujours activer jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (à 2€ l'unité) tous les mois. Le débit sera ensuite bloqué. Nous retrouvons aussi les traditionnels appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte et dans la limite d'une durée de 3 heures par appel).

Quant aux SMS et aux MMS, ils sont également illimités mais seulement vers tous les opérateurs en métropole. Une autre petite restriction est de mise puisque vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois (aussi valable pour les appels).