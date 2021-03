RED by SFR prolonge son offre Big RED 100 Go et 200 Go à partir 13€

Avec l'offre à 13€/mois, RED vous permettra d'utiliser jusqu'à 100 Go d'internet en métropole tous les mois. De son côté, le forfait à 15€/mois doublera la mise avec ses 200 Go en 4G+. Avec un volume aussi conséquent, vous aurez la possibilité de naviguer sur le web, regarder des vidéos et télécharger des applications sans compter. Dernier bon point, durant vos déplacements à l'étranger, ces formules vous laisseront utiliser 12 Go ou 15 Go d'internet en plus depuis l'Europe et les DOM.