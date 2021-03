Forfait mobile RED by SFR : les promos 100 et 200 Go se terminent ce soir à minuit !

Ainsi, les formules suivantes sont accessibles à tous les nouveaux clients RED jusqu'au terme de cette journée du 12 mars 2021. Les forfaits en question sont sans engagement, ce qui permet de résilier les contrats à tout moment. De plus, vous pourrez conserver votre numéro actuel sans débourser le moindre centime. Pour en finir avec les modalités, sachez que vous devrez vous acquitter d'une somme de 10€ au moment de la souscription pour activer la carte SIM.

Deux offres Big RED bien distinctes sont donc disponibles. Elles renferment de nombreuses similitudes et une différence majeure. En effet, dans le cas de la formule la plus abordable, vous bénéficierez d'une enveloppe internet mensuelle de 100 Go en 4G. Sur le second forfait, ce volume doublera pour passer à 200 Go. Dans tous les cas, vous pourrez naviguer sur internet à volonté, télécharger des applications et regarder un maximum de vidéos sans compter.

Aussi, durant vos déplacements en Europe et dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu'à 12 Go d'internet en plus avec l'offre 100 Go ou 15 Go supplémentaires avec l'abonnement 200 Go. Bref, internet sera toujours à vos côtés.