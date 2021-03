RED by SFR relance les forfaits Big RED 100 Go et 200 Go à prix choc pour une durée limitée

Vous avez envie d'un nouveau forfait mobile avec une large quantité de data ? Vous allez être servi(e), avec les offres Big RED ! Celles-ci se déclinent ainsi en deux versions, toutes les deux généreuses en données mobiles.

Avec la première, vous disposerez déjà de 100 Go de data, à consommer depuis votre smartphone. De quoi naviguer sereinement, consulter les réseaux sociaux, mais aussi jouer en ligne ou regarder des contenus en streaming. De plus, vous pourrez poursuivre ces activités lors de vos voyages dans les DOM et l'Union européenne, grâce à une enveloppe supplémentaire de 12 Go.

Mais si vous êtes plus gourmand(e) encore en data, vous pouvez opter pour le forfait Big RED 200 Go. Une offre qui devrait parvenir à contenter même les utilisateurs les plus acharnés d'Internet mobile. Et cette fois, ce sont 15 Go qui vous seront alloués pour continuer vos activités en ligne depuis les DOM et l'UE.